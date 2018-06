London (AFP) Auf der Suche nach der seit sieben Jahren verschwundenen Madeleine McCann sind britische Ermittler am Donnerstag in Südportugal eingetroffen. Trotz Medienanfragen wollten sie keine Auskunft über ihre genauen Pläne geben. "Ich werde Ihnen heute nichts sagen können", sagte ihr Chef Andrew Redwood in Faro, dem Verwaltungszentrum der Algarve-Region.

