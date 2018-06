Beirut (AFP) Bei einem Sprengstoffanschlag auf ein Hotel in der syrischen Stadt Aleppo sind nach Angaben von Aktivisten mindestens 14 Soldaten und Kämpfer regierungstreuer Milizen getötet worden. Das frühere Luxushotel Carlton in der Altstadt sei komplett zerstört worden, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Donnerstag mit. Nach Angaben der in London ansässigen oppositionsnahen Organisation hatten islamistische Rebellen unter dem Gebäude einen Tunnel gegraben und darin große Mengen Sprengstoff deponiert.

