Washington (AFP) Nach den jüngsten Angriffen auf westliche Diplomaten und Vertreter in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa haben die USA ihre dortige Botschaft vorübergehend geschlossen. Das gab US-Außenamtssprecherin Jen Psaki am Mittwoch in Washington bekannt. Zudem verwies sie auf "Besorgnis erregende Informationen", die diese "Vorsichtsmaßnahme" begründeten. Die Lage werde täglich neu evaluiert und die Botschaft wieder geöffnet, wenn dies möglich sei.

