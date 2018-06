San Antonio (SID) - Die San Antonio Spurs hatten bei ihrem jüngsten Heimsieg in den Play-offs der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA offenbar Unterstützung aus der texanischen Wüste. Vor dem 114:97 in der Viertelfinalserie gegen die Portland Trail Blazers am Donnerstag hatte eine Schlange den Weg in die Gäste-Kabine gefunden und für einige Aufregung gesorgt. "Ich hatte Angst, da will ich nicht lügen", sagte Portland-Forward Thomas Robinson, der das Kriechtier in seinem Spind gefunden hatte, bei ESPN - bisher habe er Schlangen nur aus dem Discovery Channel gekannt.

Er habe geschrien und sei "gut einen Meter hoch und sechs Meter zurück" gesprungen, sagte der 23-Jährige. In der Kabine spielten sich anschließend hektische Szenen ab, bis "unsere mutigen Trainer" das Tier einfingen, welches die Trail Blazers für eine Klapperschlange hielten.

Ein Offizieller der Spurs berichtete später jedoch, Fachleute hätten die Schlange als nicht giftig klassifiziert und sie in die Freiheit entlassen. Wie der ungebetene Gast seinen Weg ins Innere des AT&T Centers gefunden hatte, ist weiter unklar - angeblich ist jedoch San Antonios Shooting Guard Daniel Green ein passionierter Schlangensammler. "Der Mann ist im Moment der Verdächtige Nummer eins", sagte Will Barton von den Trail Blazers daher schmunzelnd.

San Antonio, das die Dallas Mavericks um Dirk Nowitzki im Achtelfinale ausgeschaltet hatte, führt nach zwei Siegen in der best-of-seven-Serie mit 2:0.