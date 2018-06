Frankfurt/Main (dpa) - Wegen der anhaltenden Krise in der Ukraine sollten Anleger in der kommenden Woche keine allzu großen Sprünge des Dax erwarten.

Neben dem politischen Risiko einer weiteren Zuspitzung des Konflikts verweisen Experten auf die bisher gemischten Ergebnisse der Quartalsberichtssaison und recht hohe Bewertungen am Aktienmarkt.

Nach zwei freundlichen Handelstagen fiel der Dax am Freitag um 0,27 Prozent auf 9581,45 Punkte. In der gesamten zurückliegenden Handelswoche verbuchte er ein leichtes Plus von 0,27 Prozent.

Die Unternehmen liefern derzeit kaum Gründe für kräftig steigende Kurse. Nachdem der Großteil der Dax-Konzerne nun Zwischenberichte vorgelegt habe, falle die Bilanz durchwachsen aus, schrieb Analyst Markus Reinwand von der Helaba in einer Studie. Umso mehr dürften sich die Anleger für die noch ausstehenden Quartalsberichte interessieren.

Mit Blick auf den Dax wird es nach der Zahlenflut der abgelaufenen Woche etwas ruhiger zugehen. Am Dienstag und Mittwoch berichten die Energiekonzerne Eon und RWE über ihre Geschäftsentwicklung im ersten Jahresviertel. Mit den Versorgern rücke nun diejenige Branche in den Fokus, der der milde Winter nicht zupassgekommen sei, schrieb LBBW-Experte Berndt Fernow.

Am Dienstag öffnet zudem ThyssenKrupp die Bücher, zur Wochenmitte legen Allianz sowie K+S Resultate vor. Bei dem Düngemittel- und Salzproduzenten rechnen Experten trotz des Kali-Preisrutschs nach der Auflösung eines Exportbündnisses in Russland im vergangenen Sommer mit einem vergleichsweise soliden Jahresauftakt. Am Donnerstag werden dann noch die Deutsche Post sowie der Chemie- und Pharmakonzern Merck KGaA die Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Bei den Konjunkturdaten werden Inflations- und Wachstumszahlen aus dem Euroraum im Fokus stehen. Nach Einschätzung der Commerzbank dürften die am Donnerstag erwarteten ersten Schätzungen zur Wirtschaftsleistung zeigen, dass die Euro-Wirtschaft im ersten Vierteljahr erneut ordentlich zugelegt hat.