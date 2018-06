Wiesbaden (AFP) Mehr als jede vierte berufstätige Mutter mit minderjährigen Kindern (26 Prozent) arbeitet in Deutschland zumindest gelegentlich an Sonn- und Feiertagen. Elf Prozent von diesen Müttern arbeiteten 2012 sogar an jedem Sonn- oder Feiertag, wie das Statistische Bundesamt am Freitag anlässlich des Muttertags an diesem Sonntag mitteilte. 43 Prozent hätten dies zumindest mit einer gewissen Regelmäßigkeit getan.

