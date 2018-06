Brüssel (AFP) Im Konflikt mit Russland um die Ukraine bereitet sich die Europäische Union darauf vor, ihre Strafmaßnahmen zu verschärfen - ohne jedoch Wirtschaftssanktionen zu verhängen. Den EU-Außenministern werden bei einem Treffen am Montag in Brüssel mehrere Optionen vorgelegt, wie EU-Diplomaten am Freitag sagten. Die Minister sollen im Lichte der jüngsten Ereignisse entscheiden, ob sie weitere Namen auf die bestehende Sanktionsliste setzen.

