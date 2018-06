Berlin (AFP) Aus Anlass des Besuchs von Frankreichs Staatspräsident François Hollande im Wahlkreis von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) haben Wirtschaftsexperten die französische Regierung zu einem Kurswechsel aufgefordert. Der Präsident des Münchner ifo-Instituts, Hans-Werner Sinn, mahnte in der "Bild"-Zeitung (Freitagsausgabe) umfassende Reformen an. "Frankreich sollte sich selbst um eine Verbesserung seiner Wettbewerbsfähigkeit bemühen. Dazu gehört eine Reduktion des überbordenden Staatsanteils am Bruttoinlandsprodukt und eine Reform des Arbeitsmarktes", sagte Sinn. Dann könne auch die "dringend notwendige" Verringerung der Neuverschuldung und der Schuldenabbau gelingen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.