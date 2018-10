Frankfurt/Main (AFP) Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) will einem Bericht zufolge eine Milliarde Euro aus dem Fluthilfefonds in seinen Bundeshaushalt umlenken. Da die Summe entgegen der ursprünglichen Erwartung nicht für den Wiederaufbau in den Flutgebieten benötigt worden sei, solle sie in den Bundeshaushalt 2014 fließen, berichtete die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (Samstagsausgabe) unter Berufung auf einen Gesetzentwurf aus Schäubles Ministerium. Das geplante Gesetz solle deshalb eine Teilauflösung des Sondervermögens "Aufbauhilfe" ermöglichen.

