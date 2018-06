Northeim (AFP) Eine wagemutige dreijährige "Trittbrettfahrerin" hat im niedersächsischen Kreis Northeim für Aufregung gesorgt: Das kleine Mädchen hatte sich unbemerkt außen an den Kleintransporter seines Großvaters geklammert und war von diesem mit teils mehr als 80 Kilometern pro Stunde über Landstraßen kutschiert worden, wie die Polizei am Freitag in Northeim mitteilte. Anwohner bemerkten die "blinde Passagierin" und riefen die Polizei, die den Wagen dann in Hardegsen stoppte. Die Kleine stieg nach Angaben der Beamten unversehrt wieder ab.

