Berlin (AFP) Der FDP-Politiker Michael Link wird künftig ein hohes Amt bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) übernehmen. Der frühere Staatsminister im Auswärtigen Amt werde ab 1. Juli die OSZE-Menschenrechtsinstitution ODIHR leiten, zu deren Aufgaben die Beobachtung von Wahlen zählt, gab ein Außenamtssprecher am Freitag in Berlin bekannt. Links neuem Amt komme "gerade auch angesichts der aktuellen Krise in der Ukraine große Verantwortung" zu, sagte der Sprecher.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.