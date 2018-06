Berlin (AFP) Der neue Transatlantik-Beauftragte der Bundesregierung, Jürgen Hardt (CDU), hofft im Streit mit den USA über den Schutz der Bürger vor Überwachung auf eine Annäherung in Datenschutzfragen. Es gebe in der Frage, wie die USA mit den Daten ihrer Bürger, aber auch denen von Ausländern umgingen, allerdings noch einiges zu klären, sagte Hardt am Freitag in Berlin. Er würde sich zwar wünschen, dass das Thema NSA-Affäre bald von der Tagesordnung der beiderseitigen Beziehungen verschwinde, "das sieht aber momentan nicht so aus".

