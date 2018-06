Berlin (AFP) Der Anteil der Ökoenergie hat in den ersten Monaten des Jahres einen neuen Rekordwert erreicht. Voraussichtlich 27 Prozent des hierzulande verbrauchten Stroms im ersten Quartal stammten aus Windkraft-, Solar- oder Biogasanlagen, wie der Branchenverband BDEW am Freitag in Berlin mitteilte. Grund für den neuen Höchstwert waren demnach der weitere Zubau vor allem von Solaranlagen und die günstigen Witterungsverhältnisse. Im ersten Quartal 2013 hatte der Anteil der erneuerbaren Energien 23,1 Prozent betragen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.