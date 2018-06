Washington (AFP) Die "Monuments Men" haben den US-Nationalarchiven zum Jahrestag des Kriegsendes eines von Hitlers Fotoalben mit Nazi-Raubkunst übergeben. Bei der Zeremonie am Donnerstag in Washington war auch einer der sechs noch lebenden Veteranen dabei, die während des Zweiten Weltkrieges in einer US-Spezialeinheit nach der Beutekunst fahndeten. George Clooney hatte den "Monuments Men" kürzlich mit seinem gleichnamigen Film ein Denkmal gesetzt.

