Mainz (AFP) Eine deutliche Mehrheit der Deutschen befürchtet infolge der Ukraine-Krise einen Krieg in der Region. 71 Prozent machen sich sehr große oder große Sorgen um eine militärische Eskalation des Konflikts, wie das am Freitag in Mainz veröffentlichte ZDF-"Politbarometer" ergab. 20 Prozent fürchten dies nicht so sehr, und nur fünf Prozent äußerten gar keine Sorge.

