Sewastopol (AFP) Provokation zum Tag des Siegs über Nazi-Deutschland: Russlands Staatschef Wladimir Putin ist am Freitagnachmittag demonstrativ auf die annektierte ukrainische Halbinsel Krim gereist, um an einer pompösen Militärparade zum Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs teilzunehmen. Bei Gefechten zwischen ukrainischen Soldaten und prorussischen Separatisten im ukrainischen Mariupol wurden indes mehr als 20 Menschen getötet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.