New York (AFP) Das US-Unternehmen Omnicom und die französische Firma Publicis verzichten auf ihre geplante Fusion zum größten Werbekonzern der Welt. Das teilten die Unternehmen am Donnerstag (Ortszeit) in einer gemeinsamen Erklärung mit. Zur Begründung wurde auf "Schwierigkeiten" verwiesen, die Transaktion innerhalb einer "vernünftigen Zeitspanne" abzuschließen. Das geplante Zusammengehen war bereits im Juli 2013 bekannt gegeben worden.

