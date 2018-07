Berlin (dpa) - Tobias Moretti ist für seine Rolle in dem Alpen-Western "Das finstere Tal" von Andreas Prochaska mit der Goldenen Lola als bester Nebendarsteller ausgezeichnet worden. Moretti nahm den Preis am Freitagabend bei der Verleihung des 64. Deutschen Filmpreises in Berlin entgegen.

Die Lola für die beste weibliche Nebenrolle ging an Sandra Hüller für ihre Darstellung in "Finsterworld" von Frauke Finsterwalder. Hüller war bei der Gala allerdings nicht anwesend.

