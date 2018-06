New York (SID) - Die Houston Texans haben im Draft der US-Football-Profiliga NFL überraschend Defensive End Jadeveon Clowney (21) an Nummer eins ausgewählt. Bei der alljährlichen Veranstaltung werden die Talente auf die 32 Profiklubs verteilt. Diesmal findet die dreitägige Veranstaltung in New York statt.

Greg Robinson (Offensive Tackle/Nr. 2) ging an die St. Louis Rams, dann entschieden sich die Jacksonville Jaguars für Blake Bortles (Quarterback/3.) und sorgten für die nächste Überraschung. Bortles wurde als erster Spielmacher gewählt und dem hoch gehandelten Johnny Manziel vorgezogen. Manziel, "Johnny Football" genannt, wurde erst an Position 22 von den Cleveland Browns genommen.

Der 21-Jährige hatte am College mit starken Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Manziel von der Texas A&M Universität hatte 2012 als erster Neuling in der College-Liga NCAA die "Heisman Trophy" für den besten Spieler bekommen.