Barcelona (SID) - Motoren-Hersteller Renault, der auch Sebastian Vettels Weltmeisterteam Red Bull beliefert, hat die schlechte Zahlungsmoral einiger Formel-1-Teams beklagt und mit Konsequenzen gedroht. Jean-Michel Jalinier, Präsident von Renault F1 Sport, sagte vor dem Großen Preis von Spanien in Barcelona, dass die Franzosen in letzter Konsequenz die Lieferung neuer sogenannter "Power Units" verweigern würden, sollten weiter offene Rechnungen bestehen. Neben Red Bull beziehen auch Toro Rosso, Lotus und Caterham ihre Antriebseinheit von Renault.

Jalinier erklärte in Barcelona, dass Renault F1 auf den schwachen Start in die neue Turbo-Ära und den großen Rückstand auf Marktführer Mercedes mit einem Notfallplan reagiert und weitere Ressourcen mobilisiert hat. "Eine unsere Quellen ist Renault, von dort haben wir Unterstützung in Form von Personal und Geld bekommen. Die andere Quelle sind die Teams, weil wir ihnen die Motoren verkaufen. Wir haben jetzt eine Situation, die für uns inakzeptabel ist, weil einige der Teams spät dran sind mit ihren Zahlungen, und das können wir uns in dieser Phase nicht leisten", sagte Jalinier.