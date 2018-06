Nürnberg (SID) - Fußball-Bundesligist 1. FC Nürnberg hat vor seinem Abstiegs-"Endspiel" am Samstag bei Schalke 04 (15.30 Uhr/Sky) einen weiteren Rückschlag erlitten. Der Club muss auf Torhüter Raphael Schäfer verzichten. Der Mannschaftskapitän zog sich am Freitag nach Angaben des Vereins eine schwere Muskelverletzung in der linken Schulter zu.

Für Schäfer kommt voraussichtlich der ehemalige Schalker Patrick Rakovsky (20) zum Einsatz. Dem Club, der einen Sieg zum möglichen Erreichen des Relegationsrangs benötigt, fehlen bereits die Verteidiger Timothy Chandler, Javier Pinola und Marvin Plattenhardt. Sie sind gelb-gesperrt. Dagegen ist Markus Feulner wieder einsatzbereit.