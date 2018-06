Mainz (SID) - Eric Maxim Choupo-Moting vom Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 steht angeblich vor einem Wechsel zum italienischen Erstligisten AS Rom. Wie der Corriere dello Sport berichtet, sei der Transfer des 25 Jahre alten kamerunischen Nationalstürmers für die kommende Spielzeit die erste "vollbrachte Handlung" des Roma-Sportdirektors Walter Sabatini.

Choupo-Motings Vertrag läuft bei den Rheinhessen nach dieser Saison aus, er könnte daher ablösefrei in die "Ewige Stadt" wechseln. In bislang 32 Ligaspielen erzielte der in Hamburg geborene Choupo-Moting zehn Treffer und bereitete drei weitere vor. Seine Spieleragentur wollte die Gerüchte auf SID-Anfrage zunächst nicht kommentieren.