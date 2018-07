Winnipeg (SID) - Der Fußball-Weltverband FIFA und das nationale Organisationskomitee haben den offiziellen Slogan der Frauen-WM 2015 in Kanada (6. Juni bis 5. Juli) vorgestellt. "To A Greater Goal" (deutsch: Ein großes Ziel vor Augen") lautet der Leitspruch, der am Rande des Test-Länderspiels zwischen dem WM-Gastgeber und dem Olympiasieger USA (1:1) am Donnerstagabend (Ortszeit) in Winnipeg enthüllt wurde.

Die Endrunde wird in den sechs Städten Vancouver (Provinz British Columbia), Edmonton (Alberta), Winnipeg (Manitoba), Ottawa (Ontario), Montreal (Québec) und Moncton (New Brunswick) ausgetragen.