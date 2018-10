Frankfurt/Main (SID) - Die deutsche U21-Nationalmannschaft bestreitet ihr letztes Heimspiel des Jahres gegen die Niederlande in Ingolstadt. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag bekannt. Die Begegnung findet am 13. oder 14. November statt und wird bei erfolgreicher Qualifikation das erste Vorbereitungsspiel auf die EM-Endrunde 2015 in Tschechien sein.

Gegen die Niederlande hatte die deutsche U21 zuletzt in der Vorrunde der EM 2013 in Israel mit 2:3 verloren.