London (AFP) Der langjährige BBC-Moderator Rolf Harris hat sich zum Auftakt seines Prozesses wegen Kindesmissbrauchs heftigen Vorwürfen der Ankläger stellen müssen. Der 84-Jährige, der unter anderem die Queen malte und für sie sang, habe seine Berühmtheit gnadenlos ausgenutzt, erklärte am Freitag Staatsanwältin Sasha Wass vor dem zuständigen Gericht in London. Der hinter der Hand geflüsterte Spitzname des Moderators sei in Anspielung auf seine überall hingreifenden Hände "Krake" gewesen.

