Phnom Penh (AFP) Der kambodschanische Zoll hat in einem Hafen im Südwesten des Landes über drei Tonnen Elfenbein beschlagnahmt, die in einem Container für Bohnen versteckt waren. Die wahre Ladung wurde beim Scannen des Containers im Hafen von Sihanoukville entdeckt, wie der stellvertretende Leiter der Zollbehörde, Bun Chiv, am Freitag mitteilte. Woher das Elfenbein stammte und wohin es geliefert werden sollte, sagte er nicht. Medienberichten zufolge wurde der Container in Malaysia verschifft.

