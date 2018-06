Kiew (dpa) - Im Ukraine-Konflikt bietet die Regierung in Kiew nun einen nationalen Dialog an. Trotzdem soll das Militär in der Ostukraine weiter gegen Separatisten vorgehen. Auch diese setzen auf Konfrontation: Ungeachtet eines Appells aus Moskau sollen Unabhängigkeitsreferenden abgehalten werden.

