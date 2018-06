Hamburg (SID) - Marathonläuferin Anna Hahner (24) verzichtet "aus ökonomischen Gründen" auf einen Start bei den Europameisterschaften in Zürich (12. bis 17. August) und hat mit ihrer Absage den Zorn des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) auf sich gezogen. Die Entscheidung sei "nicht zu akzeptieren", sagte DLV-Sportdirektor Thomas Kurschilgen.

Hahner hatte im April in 2:28:59 Stunden den Wien-Marathon gewonnen und damit die EM-Norm geknackt. In einem Schreiben an den Verband habe sie ihre Absage mit "organisatorischen und ökonomischen Gründen" erklärt. Bei einem weiteren Start bei einem Städte-Marathon könnte die Hessin mehr Geld einnehmen als mit einem Antritt in Zürich. Der DLV gibt am kommenden Montag sein Marathon-Aufgebot bekannt.

"Eine junge Athletin wie Anna Hahner sollte ihrer ersten Marathon-Berufung in die DLV-Nationalmannschaft zu einer Europameisterschaft uneingeschränkt nachkommen", sagte Kurschilgen, "dies hatte sie im Jahresplanungsgespräch mit uns als Zielstellung genannt und unsere Fördermaßnahmen wurden darauf ausgerichtet."