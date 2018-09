Kopenhagen (dpa) - Die deutsche Frauenband Elaiza kommt beim Finale des Eurovision Song Contests morgen als Zwölfte auf die Bühne. Den Anfang macht Maria Yaremchuk aus der Ukraine, gefolgt von den Künstlern aus Weißrussland und Aserbaidschan, wie die European Broadcasting Union bekanntgab. Danmarks Radio hatte die Startnummern als Veranstalter der Show vergeben. Schlusslicht in der Liste ist Molly aus Großbritannien. Komponist Ralph Siegel tritt vor ihr mit Sängerin Valentina Monetta für San Marino auf. Er sitzt bei "Maybe" am Klavier.

