Kopenhagen (dpa) - Nach einer Zitterpartie stehen Österreich und die Schweiz im Finale des Eurovision Song Contest. Die vollbärtige Dragqueen Conchita Wurst wurde als letzte Teilnehmerin im zweiten Halbfinale des Grand Prix bestätigt. Sie singt ihren Song "Rise Like A Phoenix" bei der Finalshow in Kopenhagen unter anderem gegen Sebalter aus der Schweiz. Auch der Norweger Carl Espen und die finnische Band Softengine stehen am Samstag erneut auf der Bühne. Insgesamt treten 25 Künstler im Finale gegen das deutsche Frauentrio Elaiza an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.