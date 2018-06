Lagos (AFP) Im Fall der fast 300 entführten Schülerinnen in Nigeria wirft die Menschenrechtsorganisation Amnesty International den Behörden vor, eine Warnung der radikalislamischen Gruppierung Boko Haram ignoriert zu haben. Es gebe "ausreichend Beweise" dafür, dass "die nigerianischen Sicherheitskräfte es versäumten, auf Warnungen von Boko Haram zu reagieren", teilte Amnesty am Freitag mit. Demnach wurde etwa vier Stunden vor dem Angriff auf die Schule in der Stadt Chibok im nordöstlichen Bundesstaat Borno mit der Tat gedroht.

