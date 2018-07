Den Haag (AFP) Die Entführung von mehr als 200 nigerianischen Schülerinnen könnte den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) beschäftigen. Ein solches Vergehen könnte unter die Zuständigkeit des Tribunals in Den Haag fallen, erklärte dessen Staatsanwältin Fatou Bensouda am Donnerstag. Das "beunruhigende Phänomen, dass in Konfliktzeiten Menschen weiblichen Geschlechts zur Zielscheibe werden, wird nicht toleriert und muss aufhören", fügte sie hinzu. Es dürfe keine Möglichkeit ausgelassen werden, die Verantwortlichen für solche "Gräueltaten" zur Rechenschaft zu ziehen, sei es in Nigeria oder vor dem IStGH.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.