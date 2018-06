Madrid (AFP) Bei einem Busunglück im Südwesten Spaniens sind fünf Jugendliche ums Leben gekommen. Die Opfer, die Medienberichten zufolge zwischen zwölf und 15 Jahre alt waren, gehörten zu einer Fußballmannschaft, die von einem Spiel zurückkehrte, als ihr Bus am Donnerstagabend auf einer Landstraße mit einem Bagger zusammenstieß und umkippte, wie die örtlichen Behörden am Freitag mitteilten. Laut den Rettungskräften wurden bei dem Unglück in der südwestlichen Region Extremadura 13 weitere Menschen verletzt. Für die Region wurden drei Tage Trauer ausgerufen.

