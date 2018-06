Barcelona (AFP) Die spanische Star-Sopranistin Montserrat Caballé weist den Vorwurf des Steuerbetrugs zurück. Dies gab die 81-Jährige am Freitag vor einem Richter in Barcelona zu Protokoll. Die Operndiva musste für ihre Aussage nicht vor Gericht erscheinen, sondern wurde wegen ihres Gesundheitszustandes in ihrem Haus befragt. Sie soll eine halbe Million Euro Steuern hinterzogen haben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.