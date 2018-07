Madrid (AFP) Bei einem Verkehrsunfall im Südwesten Spaniens sind vier Kinder und ein Erwachsener ums Leben gekommen. Ein Kleinbus mit einer Jugend-Fußballmannschaft an Bord stieß am Donnerstagabend auf einer Straße nahe Castuera in der Region Extremadura mit einem Bagger zusammen, wie die Nachrichtenagentur AFP aus einer Polizeiquelle erfuhr. Demnach wurden sechs weitere Menschen schwer verletzt.

