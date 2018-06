Pretoria (AFP) Der in Südafrika regierende Afrikanische Nationalkongress (ANC) will nach seinem noch nicht offiziell bestätigten Wahlsieg "radikale" Reformen angehen, um das schwarze Unternehmertum zu stärken. Bis heute fühlten sich schwarze Südafrikaner ungerecht behandelt, was wirtschaftliche Eigentumsrechte und Landbesitz angehe, sagte der ranghohe ANC-Politiker und Minister für staatliche Unternehmen, Malusi Gigaba, in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP. Das müsse geändert werden.

