Daressalam (AFP) In Tansania wird es nach Angaben von Tierschützern womöglich in sechs Jahren keine Elefanten mehr geben. Derzeit würden täglich rund 30 Tiere wegen ihrer Stoßzähne von Wilderern getötet, berichtete die Gesellschaft zum Schutz der Elefanten in Tansania am Freitag bei einer internationalen Konferenz unter UN-Schirmherrschaft in Daressalam. "Wenn dieser Rhythmus so weiter geht, dann sind die Elefanten bis 2020 ausgerottet."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.