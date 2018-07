Bangkok (AFP) Nach der Entlassung der thailändischen Ministerpräsidentin Yingluck Shinawatra durch das Verfassungsgericht hat die Opposition einen "letzten Kampf" zum Sturz der Regierung gestartet. Mehrere tausend Oppositionsanhänger verließen am Freitagmorgen ihre Protestlager in einem Park in der Innenstadt von Bangkok, um vor den Regierungssitz zu ziehen. "Wir werde unsere souveräne Macht zurückerlangen und eine Volksregierung und einen Legislativrat des Volkes errichten", rief Oppositionsführer Suthep Thaugsuban seinen Anhängern zu.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.