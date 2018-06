New York (AFP) Der US-Getränkehersteller Coca-Cola schließt in Russland wegen sinkender Nachfrage zwei Fruchtsaft-Werke. Betroffen seien eine Getränkefabrik in Moskau und eine im russischen Nowosibirsk, sagte ein Unternehmenssprecher am Donnerstag AFP. Beide Werke gehören demnach der russischen Tochterfirma Nidan, die der weltgrößte Getränkehersteller 2010 gekauft hatte. Die Produktion übernehme die andere russische Tochterfirma Multon.

