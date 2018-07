Washington (AFP) Der Besuch des russischen Präsidenten Wladimir Putin auf der annektierten Krim ist in den USA auf scharfe Kritik gestoßen. "Wir akzeptieren die illegale Annexion der Krim durch Russland nicht. Dieser Besuch wird nur die Spannungen verschärfen", sagte am Freitag in Washington die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrates, Laura Magnuson. Putin war zuvor demonstrativ auf die Halbinsel gereist, um an einer Militärparade zum Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkrieges teilzunehmen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.