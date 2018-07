Berlin (dpa) - Die CDU hat zum Start in die Schlussphase des Europawahlkampfs einer Erweiterung der EU für die absehbare Zukunft eine Absage erteilt. "In den nächsten fünf Jahren wird es keine Erweiterung der Europäischen Union geben können", so CDU-Generalsekretär Peter Tauber.

Einen EU-Beitritt der Türkei lehnte Tauber bei der Vorstellung der Großflächenplakate für die dritte Welle des Wahlkampfes bis zum 25. Maier ebenfalls ab: "Wer Youtube und Twitter sperrt, der ist auch nicht in der Lage, die Normen und Werte in der Europäischen Union zu teilen. Und deswegen kann die Türkei nicht Mitglied in der EU werden."

