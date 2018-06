Kapstadt (dpa) – Der Afrikanische Nationalkongress mit Präsident Jacob Zuma an der Spitze hat die Wahl in Südafrika mit leichten Verlusten gewonnen. Nach Auszählung von 99,6 Prozent der Wahlbezirke lag der ANC nach Angaben der Wahlkommission in Pretoria bei 62,2 Prozent - über drei Prozentpunkte hinter dem Ergebnis von 2009. Damit wird die Partei des im Dezember gestorbenen Nationalhelden Nelson Mandela das Land auch in den nächsten fünf Jahren regieren. Ein offizielles Endergebnis wird morgen erwartet.

