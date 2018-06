Naypyidaw (AFP) Nach den jüngsten Spannungen zwischen Vietnam und den Philippinen mit China im Südchinesischen Meer hat die Gemeinschaft der südostasiatischen Staaten (ASEAN) am Samstag alle "betroffenen Parteien" zur Zurückhaltung aufgerufen. In einer am Vortag des ASEAN-Gipfels in der Hauptstadt von Myanmar veröffentlichten Erklärung äußerten die Außenminister ihre "Besorgnis über die anhaltenden Entwicklungen" in der Region. Dabei vermieden sie es, genauer auf die Vorfälle einzugehen oder die Kontrahenten - vor allem China - beim Namen zu nennen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.