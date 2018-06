Kopenhagen (AFP) In Kopenhagen hat Samstagabend das Finale des Eurovision Song Contest begonnen. Insgesamt 26 Länder treten in dem zum 59. Mal ausgetragenen Wettbewerb um die europäische Gesangskrone gegeneinander an. Mit alljährlich über 120 Millionen Fernsehzuschauern ist es der größte Musikwettbewerb der Welt. Der Sieger des ESC-Finales wird gegen Mitternacht feststehen.

