Stralsund (AFP) Die Auswahl eines neuen EU-Kommissionspräsidenten nach der Europawahl in zwei Wochen wird nach Einschätzung der deutschen und französischen Regierung eine langwierige Angelegenheit. Die Beratungen und Abstimmungen würden voraussichtlich "Wochen" dauern, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Samstag zum Abschluss des Besuchs von Frankreichs Präsident François Hollande in ihrem Wahlkreis in Stralsund.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.