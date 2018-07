Paris (AFP) Nach den USA und Großbritannien hat auch Frankreich ein Expertenteam zur Suche nach den in Nigeria entführten Schülerinnen entsandt. Die Spezialisten seien am Samstag in Nigeria eingetroffen, teilte das französische Präsidialamt mit. Es handele sich um Geheimdienstspezialisten und Bildauswerter. Sie seien auf Bitten von Nigerias Präsident Goodluck Jonathan entstandt worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.