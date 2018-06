München (dpa) - Um 17.43 Uhr war es so weit: 46 Tage nach dem frühesten Titelgewinn in der Geschichte der Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern München die Meisterschale erhalten.

Ligapräsident Reinhard Rauball überreichte die Trophäe nach dem 1:0 des 24-maligen deutschen Meisters im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart an Kapitän Philipp Lahm. Das Team von Trainer Pep Guardiola hatte den Titelgewinn bereits am 25. März in Berlin perfekt gemacht. Nach der offiziellen Ehrung im Stadion wird sich das Meisterteam am Abend seinen Anhängern auch noch mit der elf Kilogramm schweren Schale auf dem Münchner Rathausbalkon präsentieren.

