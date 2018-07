Aarau (SID) - Trainer Michael Skibbe hat mit dem Grasshopper Club Zürich im Kampf um die Meisterschaft eine herbe Niederlage kassiert. Am 34. Spieltag verloren die "Grashüpfer" in der Schweizer Fußball-Liga mit 0:4 (0:1) beim FC Aarau und haben damit nur noch theoretische Chancen auf den Titel. Zwei Spiele vor Schluss haben die Züricher mit 62 Punkten vier Zähler Rückstand auf Spitzenreiter FC Basel, der am Sonntag mit einem Sieg bei den Young Boys Bern die 17. Meisterschaft perfekt machen kann - die fünfte in Serie.

Die Tore für Aarau erzielten Igor Nganga (39.), Dante Senger (68.), Sven Lüscher (76.) und Bruno Martignoni (90.). Am vergangenen Spieltag hatten sich die Züricher die Teilnahme an der Qualifikationsrunde zur Champions League gesichert.