München (SID) -

Trainer Huub Stevens verlässt den Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart am Saisonende. Dies kündigte der 60 Jahre alte Niederländer nach dem 0:1 der Schwaben am Samstag bei Bayern München an. "Dies war die intensivste Situation in meiner Trainerkarriere", sagte Stevens und gab "persönliche Gründe" für seinen Abschied an.

Er hatte seine Entscheidung am Freitag Sportvorstand Fredi Bobic und am Samstag nach dem Abpfiff der Mannschaft mitgeteilt. Als Nachfolger werden in Stuttgart Thomas Tuchel (FSV Mainz 05) und Armin Veh (Eintracht Frankfurt) gehandelt.

Veh sagte nach dem Spiel in Augsburg: "Ich kann mich nur wiederholen. Ich werde eine Entscheidung treffen, zeitnah, was immer das auch heißen mag, mehr gibt es dazu nicht zu sagen."