Kopenhagen (dpa) - Deutschlands Grand-Prix-Hoffnung Elaiza hat am Samstag einen umjubelten Auftritt beim Eurovision Song Contest gefeiert. Das Trio sang in Kopenhagen seinen Ohrwurm "Is It Right".

Sängerin Ela zeigte sich zu einer eher spartanischen Bühnenshow sehr stimmstark und konnte sich damit gut gegen den spektakulären Auftritt der österreichischen Dragqueen Conchita Wurst unmittelbar vor ihr behaupten.

Mit großem Applaus und Luftschlangen belohnte das Publikum den Act. "Thank you so much", rief die 21-jährige Ela nach dem Lied glücklich in die Menge. Yvonne, die Akkordeonistin von Elaiza, hatte noch einen Grund mehr zum Feiern: Sie wurde am Samstag 30 Jahre alt.

